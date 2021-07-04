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Названы российские курорты с «фантастической» температурой воды

Анна Касаткина
06:33 04.07.2021
В Анапе и Геленджике море уже прогрелось до 27 градусов, в Туапсе - до 29 градусов.
Названы российские курорты с «фантастической» температурой воды
© Фото: pixabay
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На российских курортах Черноморского побережья температура воды достигла «фантастических» значений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воды в Черном море «просто фантастическая, замечательная». Так, в Анапе и Геленджике море уже прогрелось до 27 градусов, в Туапсе - до 29 градусов.

Как добавил Вильфанд в беседе с ТАСС, в Сочи, Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии вода прогревается до 26 градусов.

Ранее стало известно, что власти Краснодарского края изменили правила для въезжающих туристов. Заселиться в отели и гостиницы с 1 июля можно только при наличии определенных документов, например, сертификата о вакцинации.

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