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Моряки-балтийцы отработали действия в маневренной обороне и в наступлении в ходе учений «Запад-2021»

Роман Захаров
23:38 11.09.2021
К участию в эпизоде учений привлекались подразделения армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской авиации Балтийского флота РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Правдинский в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» был разыгран эпизод практических действий сил, в ходе которого военнослужащие отработали задачи ведения маневренной обороны на конечном рубеже и в наступлении с использованием авиации.

К участию в эпизоде учений привлекались подразделения армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской авиации Балтийского флота РФ.

Ранее сообщалось, что 15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования, и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач в рамках совместных стратегических учений «Запад-2021».

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами Российской Федерации и Республики Беларусь. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств в текущем году

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