Под Калининградом стартовали стратегические учения «Запад-2021»

Стартовали учения в самой западной точке России, в Калининградской области. Пройдут они в водах Балтики и на побережье.

В ходе учений будут задействованы новейшие образцы техники, сценарий маневров до сих пор держится в секрете. Первые практические действия начнутся уже завтра, 10 сентября.

Учения пройдут на двух полигонах и южной части балтийского моря. В морской части задействуют порядка 15 боевых кораблей а также суда обеспечения.

Накануне сообщалось, что в Калининградской области прошла церемония открытия стратегических учений «Запад-2021». Основные мероприятия прошли на полигоне «Правдинский».

Церемония завершилась общим торжественным прохождением боевой техники и военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.

Учения «Запад-2021» будут идти до 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники. Маневры проведут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.