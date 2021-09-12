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Броня крепка: в Вооруженных силах России отмечается День танкиста

Ян Брацкий
00:00 12.09.2021
Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг танкистов в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Вооруженных силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник - День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках. В этом году традиционно во второе воскресенье сентября День танкиста отмечается в 75-й раз.

Этот праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. А с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск. На современном этапе развития, в рамках исполнения государственного оборонного заказа, ежегодно осуществляется обновление парка танков.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах. В этом году в воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков:  Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». 

Накануне праздника, на официальном сайте Минобороны заработал мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». В нем на основе исторических свидетельств из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывается о бессмертных подвигах, беспримерном мужестве и отваге, самоотверженности и преданности Отечеству воинов-танкистов Вооруженных Сил нашей страны. 

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