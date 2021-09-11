Броня России: Минобороны запустило мультимедийный раздел в честь Дня танкиста

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны рассекреченных документов о героях-танкистах направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.
Минобороны России в преддверии Дня танкиста запускает новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». В нем на основе исторических свидетельств из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывается о бессмертных подвигах, беспримерном мужестве и отваге, самоотверженности и преданности Отечеству воинов-танкистов Вооруженных Сил нашей страны. Этот праздник был учрежден 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года.
«Учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне…», - говорится в Приказе Министра Вооруженных сил Союза ССР, который открывает раздел.
В документе указано, что, День танкиста празднуется во второе воскресенье сентября и отмечается двадцатью артиллерийскими залпами во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Челябинске, Горьком, Нижнем Тагиле, Свердловске, Харькове, Омске, Хабаровске и Владивостоке.
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