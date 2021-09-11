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Броня России: Минобороны запустило мультимедийный раздел в честь Дня танкиста

Ян Брацкий
00:01 11.09.2021
Публикация из фондов Центрального архива Минобороны рассекреченных документов о героях-танкистах направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.
Броня России: Минобороны запустило мультимедийный раздел в честь Дня танкиста
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России в преддверии Дня танкиста запускает новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». В нем на основе исторических свидетельств из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывается о бессмертных подвигах, беспримерном мужестве и отваге, самоотверженности и преданности Отечеству воинов-танкистов Вооруженных Сил нашей страны. Этот праздник был учрежден 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года.

«Учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне…», - говорится в Приказе Министра Вооруженных сил Союза ССР, который открывает раздел.

В документе указано, что, День танкиста празднуется во второе воскресенье сентября и отмечается двадцатью артиллерийскими залпами во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Челябинске, Горьком, Нижнем Тагиле, Свердловске, Харькове, Омске, Хабаровске и Владивостоке.

© Минобороны России

Значительная часть опубликованных в разделе документов посвящена Курской битве - крупнейшему танковому сражению в военной истории. В нем с обеих сторон было вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов. В ходе этой битвы под Прохоровкой состоялся крупнейший в истории танковый бой, в котором сошлись около 1200 советских и фашистских бронированных машин.

© Минобороны России

На опубликованных картах отмечены положение и действия частей Красной Армии и направления ударов группировок противника в период с 11 по 24 июля 1943 год. Документ свидетельствует, что советские войска сражались с элитными танковыми частями гитлеровцев. Об огромном значении этого ключевого сражения свидетельствуют строки опубликованных в разделе боевых документов.

«Части 5-й гвардейской танковой армии, перейдя в наступление 12.7.43 года, опередили замысел немецкого командования - сорвали готовившееся им наступление на 12.7, заставили перейти к обороне», - говорится в опубликованном отчете о боевых действиях 18-го танкового корпуса.

Умелым применением ударных танковых группировок в этом судьбоносном сражении прославился командующий войсками Воронежского фронта генерал армии Николай Ватутин. Именно на его войска в оборонительной части Курской битвы обрушился основной удар гитлеровского «броневого кулака». В разделе представлены несколько докладов Николая Ватутина Народному комиссару обороны СССР Маршалу Советского Союза Иосифу Сталину.

В опубликованном документе отмечается важность «организации плотной и развитой на большую глубину противотанковой обороны, особенно на важнейших танкоопасных направлениях», а во всех частях и соединениях, кроме того, наличие противотанковых подвижных резервов. В другом опубликованном в разделе докладе Сталину от 24 июля 1943 года по результатам июльской оборонительной операции фронта на Курской дуге, командующий войсками Воронежского фронта докладывал:

«Противник вел наступление, применяя массовые танковые атаки на узком фронте группами 500 и более танков при поддержке массированной авиации…Операция вылилась в огромное, невиданное до сих пор ожесточенное сражение, поскольку обе стороны с исключительным упорством и настойчивостью добивались своих целей», - говорится в докладе.

Подводя итоги ожесточенных боев, Ватутин докладывал, что «подбито и сожжено танков и самоходных орудий было не менее 2500-3000. Указанные выше потери подтверждаются показаниями пленных. Так, например, пленные 3 танковой дивизии показали, что перед наступлением дивизия имела не менее 250-300 танков, а в стрелковых ротах мотополков было по 180 человек. К концу же операции в дивизии осталось 30 танков и в ротах не более 40 человек, а некоторых подразделений совершенно не существует.

Как следует из доклада, громкий гитлеровский план «Цитадель» был окончательно сорван и были созданы условия для успешного контрнаступления войск Красной Армии.

 «Противник втянул в эту операцию все свои резервы с юга, стянул сюда свою авиацию. Это дало возможность в более легких условиях начинать наши наступательные операции в районе Орла и на юге», - гласят докладные записки.

В разделе представлены страницы альбома военных лет с фотографиями и тактико-техническими характеристиками основных советских танков - КВ-1 и Т-34 и новейших немецких машин Т-V «Пантера» T-VI «Тигр».

© Минобороны России

Так, согласно приведенным цифрам, наши танки уступали фашистским в лобовом и кормовом бронировании, но значительно превосходили по количеству боекомплекта, запасу хода и проходимости. Кроме того, используемые в наших танках радиостанции в несколько раз превосходили немецкие по дальности действия - а значит, наши могли не бояться потерять управление при рейдовых операциях и в удалении от собственных штабов.

О высоком воинском мастерстве советских танкистов свидетельствует и телеграфное донесение фронта в Главное Политическое Управление Красной Армии от 18 августа 1943 года. Здесь кроме изложения общей оперативной обстановки содержатся многочисленные описания боевых эпизодов, в том числе - и об умелых действиях танкистов.

«Действуя в прорыве, наши танкисты еще раз показали образцы смелости и отваги. Несмотря на усиление сопротивления и массированные налеты авиации, танкисты смело идут на врага, сбивают его заслоны и преследуют… Личный состав танковых частей показывает боевую выучку, мастерство, мужество и умение вести наступательные бои», - отмечается в донесениях с линии фронта.

Сейчас под Прохоровкой, на том поле, где проходил один из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны, установлена скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». Этот памятник посвящен героям-танкистам, которые 12 июля 1943 года пожертвовали собой, протаранив немецкий тяжелый танк. Их подвиг описан в приведенных в разделе наградных материалах.

«Быстро мчались танки в атаку. Навстречу нашим танкам показались немецкие, большая часть из которых были "Тигры". Разгорелся ожесточенный танковый бой. В ходе боя командиром батальона капитаном Скрипкиным, у которого водителем был тов. Николаев, был подбит один "Тигр". После этого танк механика-водителя тов. Николаева был подожжен: командир батальона капитан Скрипкин был тяжело ранен, командир башни убит. Оставшиеся в живых механик-водитель тов. Николаев и стрелок-радист тов. Чернов вытащили из танка тяжелораненого командира и передали пехоте для доставки на пункт медпомощи...», - говорится в наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза старшему сержанту Александру Николаеву.

Заслуги победоносных советских войск были высоко оценены высшим политическим и военным руководством Советского Союза.

© Минобороны России

В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 года в Москве впервые за годы Великой Отечественной войны был произведен артиллерийский салют двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий в честь доблестных войск Красной Армии, освободивших Белгород и Орел.

Победной точкой в грандиозной Курской битве летом 1943 года стало освобождение оккупированного Харькова.

Опубликованный в разделе приказ Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1943 года провозгласил об освобождении города. В документе, помимо прочих, отмечены и большие заслуги в освобождении «второй столицы Советской Украины» войск генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова. Этим приказом были присвоены почетные наименования частям и соединениям, освобождавшим город, а также предписывалось «в знак торжества по случаю победы под Харьковом» произвести в Москве салют двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.

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