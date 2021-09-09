Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что медики разных стран мира обеспокоены тенденцией «исчезновения» гриппа. По его словам он пропал, после появления коронавируса. Специалист отметил, что у сотен тысяч тестируемых на грипп в США положительные результаты снизились на 90%, а в Австралии этого заболевания не наблюдают уже второй сезон.

«Мы знаем, что грипп - это опасная болезнь, от которой ежегодно умирает только официально, точнее, умирало до последнего года - 700 тысяч человек. На самом деле эксперты считают, что их миллионы, потому что далеко не все смертельные случаи гриппа регистрируются как грипп», - пояснил врач.

Мясников предположил, что исчезновение гриппа может создать трудности во время производства вакцин, поскольку разработчикам просто не хватит материала. Кроме того, будет намного труднее предугадать новые мутации гриппа, подчеркнул ведущий.

Врач считает, что все эти обстоятельства могут спровоцировать снижение коллективного иммунитета, оберегающего людей от тяжелых форм болезни.