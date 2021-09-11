Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о своем самочувствии

Няня девочки, которую днем 11 сентября увезли в карете скорой помощи из дома на Совхозной улице, где произошло массовое отравление, рассказала, что получила отрицательный результат теста на коронавирус.

«У нас нет ни температуры, ни вируса, ничего. Мы сейчас туда-обратно и уходим, вещи ребенка заберем», – рассказала женщина.

По словам няни, когда девочку забрали, ее попросили пройти медицинское обследование, несмотря на полное отсутствие симптомов. О состоянии матери ребенка ей ничего неизвестно, им так и не удалось пообщаться.

Напомним, накануне в Москве в результате отравления скончались пенсионерка и ее 15-летняя внучка. Позже были госпитализированы еще несколько человек, проживающих в том же доме. Здание проверяли на утечку газа, брали пробы воды и воздуха, исследовали продукты в ближайшем магазине, но установить точную причину массовых отравлений пока не удалось.