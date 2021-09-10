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Глава МИД Польши заявил, что реализацию «Северного потока - 2» не удалось остановить

Кира Карон
16:58 10.09.2021
Рау добавил, что необходимо теперь сосредоточить внимание на недопущении возникновения потенциальных рисков для безопасности.
Глава МИД Польши заявил, что реализацию «Северного потока - 2» не удалось остановить
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2» не удалось остановить, несмотря на противодействие. Об этом Рау заявил в ходе пресс-конференции с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Также Рау добавил, что на данный момент необходимо теперь сосредоточить внимание на недопущении возникновения потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе из-за запуска трубопровода.

Ранее стало известно, что трубоукладочные работы при строительстве газопровода «Северный поток - 2» полностью завершены

«Северный поток - 2» - газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта выступают несколько стран Европы, Украина и США, которые хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

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