Bloomberg рассказал, когда начнутся поставки газа по «Северному потоку - 2»

Поставки газа по первой нитке трубопровода «Северный поток - 2» планируют начать с 1 октября этого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, по информации агентства, уже через два месяца газопровод должен начать работать в полном объеме.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября рассказал, что начать поставки газа по «Северному потоку - 2» планируется до конца 2021 года.

«Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток - 2» на европейский рынок», - заявил он.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG 6 сентября объявила о завершении сварки последней трубы второй нитки трубопровода, а также подтвердила, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется до завершения текущего года.

«Северный поток - 2» - газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта выступают несколько стран Европы, Украина и США, которые хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.