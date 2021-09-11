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Подразделения Балтфлота отработали маневренную оборону в ходе учений «Запад-2021»

Виктория Ивашечкина
17:03 11.09.2021
Для обеспечения прикрытия наступления действий в заданных районах дежурство осуществляли истребители Су-27.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне «Правдинский» в рамках совместного стратегического учения ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» был разыгран эпизод практических действий сил, в ходе которого отработаны задачи ведения маневренной обороны на конечном рубеже и в наступлении с использованием авиации.

К участию в эпизоде учения привлекались подразделения армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской авиации Балтийского флота.

В ходе учения под прикрытием ударов авиации и огня артиллерии обороняющейся стороной была осуществлена фортификация занимаемого рубежа с целью проведения дальнейшего контрнаступления.

Для обеспечения прикрытия наступления действий в заданных районах осуществляли дежурство истребители Су-27. С целью завоевания господства в воздухе и отражения ударов воздушного противника самолеты истребительной авиации имитировали ведение воздушных боев для расчистки воздушного пространства.

По плану командира армейского корпуса после остановки условного противника перед передним краем всеми силами и средствами объединения по ним был нанесен сосредоточенный огневой удар.

Поражение выявленного «неприятеля» осуществлялось комплексно, при этом действия авиации чередовались с нанесением поражения ракетными войсками и артиллерией. Точечно уничтожались выявленные средства разведки и колонны бронетехники условного противника, осуществляющие выдвижение в пределах досягаемости ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня «Ураган».

В ходе эпизода, с целью снижения боевых возможностей сухопутной группировки войск противника, фронтовые бомбардировщики Су-30СМ нанесли удар по заранее разведанным объектам в глубине: командным пунктам, полевым складам вооружения и тылового имущества.

Еще один удар по позициям «противника» был нанесен самолетами морской авиации Балтфлота Су-24 и Су-30 СМ.

Летчики выполнили имитацию бомбометания с пикирования авиационными бомбами ФАБ-250. Такой способ бомбометания обеспечил успешное преодоление противовоздушной обороны в районе цели, дал возможность задействовать фактор тактической внезапности, что позволило авиации действовать в условиях низкой облачности.

Работу артиллерии поддержали экипажи вертолетов огневой поддержки Ми-24. Выполняя задачу, они заходили на цель на малых высотах с огибанием рельефа местности.

При этом действия авиации «противника» имитировалось с помощью осветительных мин. Огонь по имитированным воздушным целям вели подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска», а также переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла».

После сосредоточенного удара артиллерии, авиации, танковой роты и танковых взводов, живая сила и бронетехника условного противника в опорных пунктах поражалась с использованием приема «танковая карусель», выработанного благодаря опыту военной операции в Сирии.

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