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«Триумфы» и «Панцири» отразили авиаудар «противника» на учениях «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
17:23 10.09.2021
Всего было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» отразили массированный авиационный удар условного противника в Нижегородской области на стратегических учениях «Запад-2021», сообщает Минобороны России.

«После обнаружения средствами разведки и классификации радиотехнических подразделений воздушных целей условного противника, обработки и анализа полученной информации, боевые расчеты комплексов С-400, "Панцирь-С" получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели», - говорится в сообщении.

Всего в рамках выполнения задач было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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