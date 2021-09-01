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Врач назвала самую распространенную вредную привычку у детей в Москве

Светлана Иванова
11:55 01.09.2021
Речь идет о неправильных пищевых привычках и злоупотреблении вредными продуктами.
Врач назвала самую распространенную вредную привычку у детей в Москве
© Фото: Alf Jönsson, imageBROKER, Globallookpress
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Неправильное питание и любовь к нездоровой пище являются самыми распространенными вредными привычками у детей в Москве. Об этом рассказала врач-педиатр детской поликлиники №110 Любовь Пендюрина. Как пояснила специалист в комментарии агентству городских новостей «Москва», самыми вредными продуктами являются те, что содержат огромное количество сахара, химических добавок и красителей.

«Самой вредной пищей являются продукты, содержащие огромное количество сахара, химических добавок и красителей, газированные напитки, шоколадные батончики, а также продукты, состоящие из смеси жиров и углеводов, такие как чипсы и майонез», - указала педиатр.

Она подчеркнула, что неправильные пищевые привычки формируются в семье. Речь идет не только о злоупотреблении неполезными продуктами, но и переедании и недоедании, а также формировании связи стресса с приемом пищи.

«Родители с детства укрепляют такую тягу, поощряя ребенка за успехи вредной пищей или давая конфеты и сладости плачущему малышу, чтобы его успокоить. Со временем формируется связь стресса с приемом пищи», - рассказала Пендюрина.

В этом случае еда превращается в своеобразное успокаивающее средство, что чревато перееданием и развитием зависимости.

Педиатр посоветовала родителям давать своим детям только здоровую еду, а также придерживаться схемы кормления не менее четырех раз в день с интервалами между приемами пищи не более четырех часов.

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