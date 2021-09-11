Миротворцы РФ доставили емкости под питьевую воду для детских садов и школ в Карабахе

Специалисты Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили груз из Армении в Нагорный Карабах. Это емкости для хранения питьевой воды, которые так необходимы жителям региона в связи с перебоями в поставках питьевой воды.

Специальный груз будет передан в школы и детские сады, находящиеся в отдаленных районах вблизи линии разграничения. Доставка осуществили грузовыми автомобилями Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в сопровождении экипажа военной автоинспекции.

«Мы привезли 14 емкостей по 3 и 5 кубических метров, для питьевой воды, которые в ходе проведения гуманитарных акций в дальнейшем будут переданы в детские сады и школы Нагорного Карабаха, находящиеся на линии разграничения. Доставка груза производилась грузовым транспортом центра гуманитарного реагирования в сопровождении военной автоинспекции», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

В связи с перебоями с водоснабжением в районах Нагорного Карабаха командованием российского миротворческого контингента было принято решение об оказании помощи населению региона. За две недели военнослужащие совершили более 30 рейсов и доставили более 200 тонн питьевой воды для 1,5 тысяч жителей Степанакерта.

Накануне при содействии российских миротворцев вблизи линии разграничения в Мартунинском районе Нагорного Карабаха была запущена водозаборная скважина, обеспечивающая подачу питьевой воды для более двух тысяч жителей ближайших сел. Российские миротворцы на всех этапах работ по восстановлению водоснабжения обеспечивают безопасность сотрудников водоканала. Специалисты водоканала выполнили профилактические мероприятия и установили автоматическую систему забора воды.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.