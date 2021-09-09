В Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев запущена водозаборная скважина

При содействии российских миротворцев вблизи линии разграничения в Мартунинском районе Нагорного Карабаха запущена водозаборная скважина, обеспечивающая подачу питьевой воды для более 2 тысяч жителей ближайших сел.

Российские миротворцы на всех этапах работ по восстановлению водоснабжения обеспечивали безопасность сотрудников водоканала. Специалисты водоканала выполнили профилактические мероприятия и установили автоматическую систему забора воды.

«Сегодня мы запустили в постоянном режиме насосную станцию, которая будет снабжать водой два села Мартунинского района, это Красный Базар и Тагавард. Неделю назад мы запускали в тестовом режиме, с сегодняшнего дня станция будет работать в полном объеме, так же поставили автоматику для бесперебойной работы. Более 2000 человек будет обеспеченно водой. Все восстановительные работы были проведены с обеспечением безопасности российскими миротворцами, за это огромное спасибо миротворческим силам в Нагорном Карабахе и надеемся, что сотрудничество будет продолжаться. Сначала мы планировали торжественное открытие, но поскольку у нас еще остаются без вести пропавшие, мы отменили это мероприятие», - рассказал заместитель главы администрации Мартунинского района Масис Дзагорян.

Представитель российского миротворческого контингента Андрей Зайцев сообщил, что перед военнослужащими РФ стояла задача обеспечить безопасность проведения работ по пуску насосной станции на артезианской скважине для организации бесперебойной подачи воды в два населенных пункта Нагорного Карабаха - Таговард и Красный Базар.

«Присутствие российского миротворческого контингента на данных работах необходимо в связи с тем, что данная артезианская скважина находится на линии разграничения», - подчеркнул Зайцев.

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инженерной инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.