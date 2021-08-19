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Российские миротворцы обеспечили питьевой водой более 200 семей в Нагорном Карабахе

Анна Берестовая
05:01 19.08.2021
Миротворцы РФ помогли решить проблему с питьевой водой десятками жителей Степанакерта и отдаленных районов Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили питьевой водой более 200 семей в городе Степанакерт и отдаленных районах Нагорного Карабаха.

«Воды уже десятый день нет. Большое вам спасибо, что сейчас привезли воду. Воды всегда не хватает, тем более летом. Живем на втором этаже, шестеро нас. Помощь всегда нужна. Большое вам спасибо за воду и не только за воду, но и за все. Вы для нас очень многое сделали», - поблагодарила жительница Нагорного Карабаха Алина Акопян миротворцев РФ.

За двое суток подразделения материально-технического обеспечения миротворческого контингента доставили около 15 тонн питьевой воды жителям Нагорного Карабаха.

«Нам было очень сложно носить воду на четвертый этаж. Ходили в парк с ведрами и в разные места, чтобы хоть как-то добыть воду. Во дворе ни разу не было водовоза. Вы пришли и привезли нам воду, вам большое спасибо. Наконец-то смогли из вашего водовоза немного взять воды. Хочется, чтобы вы еще долго тут оставались», - признался житель Степанакерта Тигран Абрамян.

До завершения ремонтно-восстановительных работ на водной станции и прокладки трубопровода в города и районы Нагорного Карабаха военнослужащие миротворческого контингента ежедневно будут обеспечивать местных жителей водой.

«Командованием российского миротворческого контингента принято решение в связи с обращением органов местного самоуправления Степанакерта по обеспечению питьевой водой местного населения. Составлен график ежедневного подвоза воды. На сегодняшний день выдано около 10 тонн питьевой воды местному населению», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.

Также российские миротворцы обеспечивают безопасность при прокладке водопровода из артезианской скважины в Мартунинском районе для подачи воды жителям населенных пунктов Тагавард и Красный Базар.

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