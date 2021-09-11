Токсиколог оценил вероятность смерти после употребления арбуза

Вероятность смерти после употребления арбуза маловероятна, в случае с отравлением сразу нескольких человек в Москве, скорее всего, имели место какие-то сопутствующие причины. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктор Шилов.

«На моей памяти такого не было. Арбуз — это, в крайнем случае, понос, тошнота. Для того, чтобы умереть, надо дня три поносить, обезвожиться. Но это маловероятно. Непонятно, что они (погибшие. — Прим.ред.) принимали, чем лечились еще, что-то, кроме арбузов, ели или нет — тут надо разбираться», — сказал эксперт.

Шилов полагает, что версия об отравлении химикатами, которыми могли полить арбуз при дезинфекции магазина, тоже сомнительна. По его словам, хлорсодержащие препараты, которыми обычно производят дезинфекцию, не настолько опасны для организма, кроме того, нельзя было бы не заметить специфический запах от арбуза.

Специалист также объяснил, что означает поставленный умершей девочке-подростку диагноз — полиорганная недостаточность.

«Терминальная стадия плохого состояния, по большому счету, это перед смертью. Ни один орган не работает так, как надо, поэтому полиорганная. Обычно это бывает после относительно большого времени либо нелечения, либо пребывания в стационаре», — рассказал Шилов.

Накануне, 9 сентября, стало известно о том, что в Москве 61-летняя бабушка и ее 15-летняя внучка насмерть отравились купленным в супермаркете арбузом. Мать подростка также госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу попала и соседка семьи, которая не ела арбуз. Позже в больнице с симптомами отравления оказались еще трое человек из того же дома.