В Белгородской области ищут двоих пропавших мальчиков

В Белгородской области пропали школьники. Мальчики 10 и 11 лет ушли из дома накануне и не вернулись. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда и в управлении СК РФ по региону.

«По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка», - заявили следователи.

Отмечается, что ранее один из мальчиков уже уходил из дома. В настоящее время волонтеры ведут поиски пропавших. По факту произошедшего начата доследственная проверка, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних.

Это уже не первый подобный случай на текущей неделе. Ранее две школьницы пропали в Красноярском крае. Они решили переночевать у своей подруги, а утром не вышли на связь. Позднее девочек нашли. По предварительной версии, они сбежали из-за конфликта одной из школьниц со своей матерью.

Накануне в Санкт-Петербурге успешно завершились поиски 10-летней девочки из Гатчины, которая пропала 9 сентября. Девочка была найдена в квартире взрослого мужчины, который ранее вел с ней переписку.