Пропавших в Красноярском крае девочек нашли живыми

Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края школьницы найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Найдены. Живы», - сообщили ТАСС в полицейском главке.

Ранее правоохранители организовали поиски двух 13-летних девочек после сообщений об их пропаже в социальных сетях. Заявлений в полицию от их родителей не поступало.

Позже появилась информация, что девочки могли сбежать после конфликта с матерью одной из них. Они уехали на автобусе из города в поселок Колесникова к подруге, были замечены там в магазине, а затем скрылись. Как уточнили в областной прокуратуре, на профилактическом учете дети и родители не состояли.