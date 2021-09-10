В Санкт-Петербурге полицейские спасли пропавшую девочку от взрослого мужчины

В Санкт-Петербурге успешно завершены поиски 10-летней девочки из Гатчины, которая пропала 9 сентября 2021 года. Девочка была найдена в квартире взрослого мужчины, который ранее вел с ней переписку. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пропаже ребенка в полицию Гатчинского района поступило от 46-летнего мужчины, который заявил о том, что его 10-летняя дочка не вернулась домой после школы.

В МВД пояснили, что полицейские изучили аккаунты девочки в социальных сетях и обнаружили подозрительную переписку. Выяснилось, что уже в течение какого-то времени школьница общалась со взрослым, 33-летним мужчиной.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, мужчина задержан и доставлен в полицию.

Ранее Центральный районный суд Кемерово на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Киселевске. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры.