В доме, где от отравления умерли бабушка и внучка, проверяют продукты у жильцов

В подъезде многоквартирного дома на Совхозной улице в Москве, где накануне госпитализировали семью с симптомами отравления, сотрудники Роспотребнадзора проверяют продукты у жильцов. Кроме того, эксперты ведомства открыли специальную горячую линию для покупателей окрестных магазинов.

Ранее днем сообщалось, что в Москве в результате отравления умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи, а мать подростка находится в больнице. Позже стало известно о госпитализации еще одной жительницы этого дома.

Первоначальной причиной отравления называли арбуз, купленный в местном магазине. Как пишут некоторые СМИ, смерть наступила по причине полиорганной недостаточности. Данный недуг представляет из себя тяжелое патологическое состояние, характеризующееся отсутствием функционирования двух и более систем организма.

К дому на Совхозной улице приезжали сотрудники газовой службы. Они проверили здание на утечку газа, но ничего не обнаружили. Помимо сотрудников «Мосгаза», на месте работали эксперты, которые сделали заборы воды из подвала.