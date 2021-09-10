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Сотрудники «Мосгаза» проверили дом, из которого четырех человек госпитализировали с отравлением

Майя Мусиенко
22:14 10.09.2021
Кроме того, экспертами были получены образцы воды из подвала.
Сотрудники «Мосгаза» проверили дом, из которого четырех человек госпитализировали с отравлением
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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К дому на Совхозной улице в Москве, откуда накануне госпитализировали семью с отравлением, приехали сотрудники газовой службы. Они проверили здание на утечку газа, но ничего не обнаружили.

Помимо сотрудников «Мосгаза», на месте работали эксперты, которые сделали заборы воды из подвала.

Ранее этим днем сообщалось, что в Москве в результате отравления умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи, а мать подростка находится в больнице. Позже стало известно о госпитализации еще одной жительницы этого дома.

Первоначальной причиной отравления называли арбуз, купленный в местном магазине. Представитель розничной сети в беседе со «Звездой» отметил, что все партии ягоды, поставленные в московский регион, были проверены в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. 

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