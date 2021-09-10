Тысячи цветов: как проходит церемония прощания с Зиничевым в Москве

Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, трагически погибшим во время исполнения служебного долга, проходит в эти минуты в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, накануне он посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

На входе в здание сотрудники МЧС в память о своем руководителе организовали небольшой, но исполненный достоинства мемориал. Рота почетного караула с траурными повязками, две фотографии покойного и небольшой стол, усыпанный цветами.

Из подъехавшей к зданию машины выгрузили сотни венков со всех уголков России и тысячи цветов. После церемонии прощания гроб с телом министра доставят в Санкт-Петербург на Серафимовское кладбище.

Зиничев погиб на 56-м году жизни после масштабных учений МЧС в арктической зоне под Норильском. Вместе с режиссером Александром Мельником они осматривали место для съемок нового фильма, посвященного освоению российских северных широт. Все произошло на каменистом обрыве над озером: Мельник поскользнулся на мокрых камнях, Зиничев попытался его удержать и когда не получилось, бросился за ним. Погибли оба.

Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде, прошел срочную службу в Северном флоте, после этого ушел служить в государственную безопасность и стал человеком, который сделал себя сам: от рядового сотрудника он вырос до начальника территориального управления. Затем Зиничев служил в госохране и был одним из тех, кто отвечал за безопасность президента России. После он некоторое время занимал должность губернатора Калининградской области, а затем принял свой главный вызов, став главой МЧС.

На последнем посту Зиничев руководил тяжелейшими кризисными ситуациями, разрешал их: от взрыва бытового газа в Магнитогорске и наводнения в Тулуне Иркутской области до героической борьбы с лесными пожарами.