Шанс на мирную жизнь: российский гумконвой впервые въехал в сирийский Дераа

Российский гуманитарный конвой впервые за время гражданской войны в Сирии въезжает на улицы мятежного района Аль-Баляд в городе Дераа. Десять лет этот район был под властью террористов, запрещенной в России группировки Джебхат ан-Нусра*. Вместо обещаний райской жизни здесь кругом царит разруха.

Маневрируя по узким, разбитым улицам огромные грузовики везут жителям района тысячи продуктовых наборов. Вес груза более восьми тонн. Обитатели разрушенных домов со слезами на глазах встречают эти машины. Помимо продуктов сюда спешат и военные врачи.

Автомобили медицинского отряда специального назначения прибыли в район одними из первых. Военно-полевой госпиталь развернули здесь в самые кратчайшие сроки. Ведь в этом районе уже десять лет люди не получали квалифицированной медпомощи, потому что нет ни больниц ни медпунктов. С появлением врачей пациенты тут же выстраиваются в очередь.

«Отсутствуют стационарных медицинских организаций и поэтому на ранних стадиях пациенты не могут обратиться и получить квалифицированную помощь», - сказал врач медицинского отряда особого назначения Иван Иванов.

Российский флаг как символ мира уже развивается на многих зданиях наряду с сирийским. В Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) разработали дорожную карту, согласно которой сдавшие оружие боевики могут получить амнистию.

«Мы не хотим допустить кровопролития. Направление по легализации граждан будет продолжено. Сирийское руководство будет продолжать налаживать жизнь в вашем районе», - отметил замначальника Генштаба ВС РФ Александр Чайко.

Конечно, остаются и те, кто десять лет сопротивляясь официальной позиции Дамаска, не хочет мириться с потерей власти. Для наступления мира в Сирии наши военные предпринимают все возможные шаги. И накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что единая Сирия это единственный вариант дальнейшего развития этой страны.

«Насчет ситуации в Дераа и, шире, в Сирийской Арабской республике. Конечно, там не должно быть территорий, которые контролируются вооруженными формированиями иными, нежели сирийская армия», - заявил Лавров.

Благодаря российскому Центру по примирению сторон уже удалось добиться огромных результатов в Дераа. Боевики, уставшие от бесполезной войны, сотнями выходят сдаваться. При этом получают новые паспорта, дающие им право на мирную жизнь.

«Уже урегулировали свой статус более 1600 человек. Сдано около 600 единиц стрелкового оружия. Организована работа полицейских участков, работают специалисты по обнаружению боеприпасов», - добавил представитель российского ЦПВС Александр Гуляев.

Для тех, кто не хочет мириться с потерей влияния, не предусмотрено наказание. Сдав оружие они могут спокойно покинуть город на автобусах и уехать в Идлибскую зону деэскалации. Этим шансом воспользовались около 80 семей боевиков. Но жители района не понимают их устремлений и даже готовы простить все зверства своих мучителей ради мира.

«Что лучше - иметь возможность вернуться к мирной жизни, получить документы, или куда-то бежать и прятаться до конца дней? Я учитель в той единственной школе, которую уничтожили захватчики. Пусть они ее восстановят, сядут за парты, а я с удовольствием их буду учить», - пообещал учитель Муаллим Нияс.

Пули над этим районом больше не свистят и это главное. Показатель того, что усилия российских специалистов не прошли даром - это благодарность старейшин города. Дорожная карта по урегулированию конфликта будет работать до конца сентября. Местные власти надеются, что большинство боевиков примут решение воспользоваться шансом на новую мирную жизнь.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.