Российские военные организовали коридор для сдачи боевиков в Дераа в Сирии

Сегодня над южными воротами Сирии, районом Аль-Баляд в Дераа, снова взмыл сирийский флаг. Боевики удерживали эту часть города с начала гражданской войны. Но сами уставшие от бедствий, они наконец сдаются - под российские гарантии безопасности.

В 2018 бандформирования в Дераа сдали тяжелое вооружение, оставили лишь стрелковое. Но, поддерживаемые третьей стороной, из города уходить отказывались. В начале августа сирийские власти снова обратились за помощью в российский центр по примирению сторон. Наши военные специалисты разработали дорожную карту и предложили боевикам весьма щадящие условия сдачи.

«В районе Аль-Баляд началась сдача оружия и урегулирование статуса жителями этого района. Планируется открытие в этом районе полицейского участка и опорных пунктов сил безопасности. В дальнейшем планируется патрулирование района силами российской военной полиции. Россия выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот район, - рассказал представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев.

Тем, кто долгие годы воевал с правительством, предложили амнистию и официальные документы. Можно сказать, подарили новую жизнь. Кто по прежнему не согласен с позицией официального Дамаска, может уехать на север. Для этого приготовили автобусы. Ими воспользовались около 100 семей боевиков

Тем же, кто желает вернуться к мирной жизни, на период урегулирования их статуса предлагается размещение в палаточном городке. Там есть и вода, и электричество - бытовые условия явно лучше тех, в которых они живут сегодня. Жители района, которые познали все ужасы правления боевиков и сбежали от них, уже давно размещаются в городских школах. И они безумно рады, что скоро смогут вернуться домой.

Российская дорожная карта примирения сторон рассчитана на три месяца. Пункты пропуска и сдачи оружия будут работать до октября. Так же будут ходить и автобусы на север. Но сирийские власти надеются, что большинство бывших боевиков все же примет решение вернуться к мирной жизни.