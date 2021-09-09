Последний оплот террористов: боевики покидают сирийский Дераа

Боевики в районе Альбаляд сирийского города Дераа не сдавались официальным властям все десять лет - с самого начала конфликта. Однако, один за другим они покидают укрепленные позиции и складывают оружие. Это был последний крупный оплот террористов на юге страны.

Город Дераа - южные ворота Сирии. Поддерживаемые третьими странами боевики не выполняли мирные соглашения подписанные, при содействии России, в 2018 году. Официальный Дамаск снова, обратился к нашим военным. И российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) разработал новую дорожную карту. Первое условие - мирная сдача оружия.

«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы», - рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев.

Для террористов добровольно сдавших оружие предусмотрена полная амнистия. Благодаря усилиям наших специалистов Дамаск гарантировал им безопасность и легализацию. Теперь они могут урегулировать свой статус и вернуться к нормальной жизни.

Тем же, кто не хочет возвращаться к мирной жизни предоставляют автобусы. Они гарантированно отвезут их на север, в турецкую зону ответственности. Незаконные вооруженные формирования еще контролируют несколько районов в провинции Идлиб, север Алеппо и Эль-Хасеке. Под защитой американцев властвуют на востоке Дер-эз-Зор.

А на улицах полностью освобожденного Дераа, снова появились полицейские. Пока их основная задача - проверка автотранспорта, ведь не мало и тех боевиков, которые не хотят сдавать оружие и легализоваться.

«Важно проверить не только документы на машину, но и удостоверение личности. Водитель или пассажиры могут быть в розыске, так часто бывает. Они пытаются уехать из города под видом обычных людей», - предупредил инспектор дорожной полиции Шерзад Аббудамун.

После выхода террористов из города спокойно могут вздохнуть и те, кто долгие годы жил под их властью. Некоторые жители несколько лет охраняли свое скудное имущество в полуразрушенных домах.

«Семью я отправил к родственникам, а сам остался охранять дом. Захватчики, которые десять лет держали в блокаде район, мародеры», - объяснил местный житель.

Мирным жителям освобожденного района приходилось охранять свои дома от боевиков с самого начала конфликта. Очень часто это заканчивалось трагически, как в семье Фатух. Ее сын погиб у родного порога десять лет назад.

«Я так и просидела десять лет возле дома. Все жду, а вдруг он сейчас пройдет по этой улице», - сказала женщина.

В этот мятежный район города снова начинает возвращаться закон. В каждом квартале расставляют посты сирийские военные. Наряду с ними за порядком будут следить и наши российские военные полицейские, как гарант мира и безопасности в регионе.