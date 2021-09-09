В Калининградской области прошла церемония открытия стратегических учений «Запад-2021». Основные мероприятия прошли на полигоне Правдинский.

На церемонии присутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, командный состав армейского корпуса флота, а также ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, принимающие участие в учениях. В ходе краткого митинга адмирал Носатов напутствовал подчиненных на качественное выполнение учебно-боевых задач и пожелал балтийцам успехов.

Командующий Балтийским флотом отметил, что флот готов к проведению учений.

«Для Балтийского флота данное учение является серьезным экзаменом», - отметил адмирал.

Носатов выразил уверенность, что в ходе учений «командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым».

Церемония завершилась общим торжественным прохождением боевой техники и военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.

Также, торжественные церемонии открытия учения прошли на территории морского десантного полигона Балтийского флота Хмелевка, в соединениях и частях Балтийской военно-морской базы.

Учения «Запад-2021» будут идти до 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники. Маневры проведут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.