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Мемориальную часовню в память о героях сражения на Орловско-Курском направлении 1943-го года открыли в Орле

Алексей Баранов
17:06 22.06.2021
Под звуки военного оркестра и залпы салютной группы часовню открыли в городском парке победы. В основание часовни заложили капсуль с землей, привезенной с мест самых кровопролитных сражений северного фаса орловско Курской дуги.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мемориальная часовня проекта «Молчаливое эхо войны» увековечила память героев павших во время боев на северном фасе Орловско-Курской Дуги.

«Меня часто спрашивают почему именно контрразведка ввязалась в этот проект, почему она возглавила это движение. А мне кажется , что контрразведка неотъемлемая часть нашей родной армии. Сегодняшней и тогда красной армии. Потому что воевали в одном строю», - рассказал один из авторов проекта, Старший научный сотрудник Института военной истории Академии генерального штаба Александр Зданович.

Выполненная из черного мрамора она символизирует скорбь по десяткам тысяч бойцов красной армии , которые ценой своих жизней сорвали крупнейшие наступление немцев под кодовым названием «цитадель» и до конца войны перехватили стратегическую инициативу.

Часовня станет напоминанием об артиллеристах, танкистах, пехотинцах и военных контрразведчиках, которые стоя в одном строю смогли выдержать небывалый натиск стальной машины Вермахта и переломить ход войны.

Летом 1943 года Орловская земля стала местом одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Именно на северном фасе Курской Дуги стрелковые части Красной Армии героически противостояли отборным механизированным дивизиям врага. Плечом к плечу с красноармейцами сражались и отдавали свои жизни сотрудники Особых отделов – военные контрразведчики.

Благодаря разведке в Государственном Комитете Обороны хорошо знали, где и когда ждать удара противника. В первую очередь это заслуга легендарного советского разведчика Кима Филби. Полученные от него сведения вкупе с данными за фронтовых разведчиков «СМЕРШа» позволили советскому командованию буквально в последние дни перед решающей битвой произвести скрытую передислокацию сил, что стало для противника полной неожиданностью.

День освобождения города Орла, 5 августа 1943 года – ознаменовал первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют. С того памятного дня артиллерийские салюты в ознаменование побед Красной Армии стали славной военной традицией. Город Орел стал символом воинской славы и торжества советского военного искусства. День освобождения Орла от фашистских захватчиков стал отмечаться как день города.

Мы всегда будем помнить, какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия, где в едином строю с солдатами и офицерами воевали сотрудники контрразведки «СМЕРШ». Их мужество и стойкость, их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству всегда будут для нас важнейшим нравственным ориентиром.

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