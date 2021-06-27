В долине смерти: как происходят поиски останков красноармейцев, павших на Курской дуге

Бойцы поискового отряда осторожно очищают от земли хрупкие кости. Здесь, на севере Орловской области, под березами, на метровой глубине, они обнаружили останки солдата-красноармейца. Ни имени, ни фамилии его поисковики не знают, но надеются, что это только пока.

Истлевший за десятилетия кошелек с обрывками фронтовых газет и парой 15-копеечных монет бережно передают из рук в руки. Эти чудом сохранившиеся вещи огромная удача - они могут помочь вернуть имя павшему солдату. Чтобы потомки знали, где погиб и похоронен их дед или прадед.

Быстрыми, точными движениями ножа Николай Красиков обследует почву вокруг. Первого бойца он «поднял», как принято говорить у поисковиков, в 12 ле , когда летом гулял по лесу и случайно наткнулся на останки красноармейца.

Снимая землю вручную, слой за слоем, они как бы приподнимают завесу времени и могут увидеть какими были последние секунды жизни бойца. Здесь шли настолько ожесточенные бои, что хоронить павших просто не успевали. Здесь говорят: «как упал солдат, так и остался лежать». Почти на 80 лет. И теперь, постепенно, эпизод за эпизодом, поисковые отряды открывают эту страшную картину.

«Видно как последний шаг был совершен. Он совершил шаг, осколок в грудь. Падает, и так остается на протяжении 70 лет. Видно, что он сознательно сбросил каску и шел в рукопашку, тот же штык в руке или винтовка, затвор отошел назад, патронов не осталось, времени на перезарядку нет, срезан осколком», - рассказал руководитель поискового отряда Николай Красиков.

Пятерых бойцов нашли неподалеку от Крестовского мемориала. Он расположен на высоте, которая на штабных картах времен Великой Отечественной значилась под номером 203, 5 . Первые братские могилы появились здесь еще в 40-х годах. Сразу за укрепленными немецкими траншеями два санитарных захоронения. Их и сейчас отчетливо видно с высоты птичьего полета. 80 лет назад здесь совсем не было деревьев. И советским войскам приходилось наступать по голому полю, по пояс в снегу, где каждый метр был пристрелен врагом.

«Здесь стояло семь пулеметов только на участке самого Кривцовского мемориала. Это большое количество пулеметов и излюбленная тактика немцев: прижимали плотным пулеметным огнем, позже добивали минометами», - отметил Красиков.

Место вблизи рек Ока и Зуш прозвали «долиной смерти». Осенью 1941 года здесь шли бои за Орел. Уже через несколько месяцев - в декабре - начнется контрнаступление советских войск, которое остановилось на этом же рубеже, наткнувшись на упорное сопротивление вермахта.

Поисковики до сих пор находят здесь останки бойцов в зимнем обмундировании. Это те самые солдаты сибирских дивизий, которые в ноябре 1941 года, пройдя по брусчатке Красной площади, отправились на фронт и отбросили фашистов от Москвы. Они гнали с боями недавних покорителей европейских столиц и остановились только здесь, сраженные пулеметной очередью на подступах к высоте 203,5.

И настолько здесь все перемешалось, что можно найти даже тела бойцов московского ополчения. Их, добровольцев, легко отличить по гражданской одежде, точнее по сохранившимся крупным пиджачным пуговицам. Но самое кровопролитное сражение здесь развернулось в июле 1943-го. После поражения под Москвой, Гитлер требовал побед от своих генералов. И стянул небывалые силы для проведения операции «Цитадель». 5 июля началось величайшее сражение, вошедшее в историю, как Курская битва. Выдержав удар, наши войска перешли в наступление и смогли овладеть кривцовскими высотами, а затем освободить Орел. По данным историков, здесь, на участке фронта длинной всего в 10 километров, лежат десятки тысяч погибших красноармейцев.

Недавно рядом с останками поднятого красноармейца поисковики нашли самодельную печать из подметочной резины, на которой была вырезано: «младший сержант Чижанов Василий Григорьевич».

В их честь гремит троекратный залп. Младший сержанта Василий Чижанов и еще 99 бойцов, которые так и остались безымянными. 21 июня, их с воинскими почестями похоронили на Кривцовском мемориале. Фактически на том самом пятачке земли, где они погибли, защищая родину.

А на следующий день – 22 июня - капсулу с землей с кривцовских высот заложили в основание часовни - в память о всех, кто сражался на Курской дуге.

«Те тяготы, которые легли на плечи наших бойцов, защитников Родины, они имеют темные цвета, но ярким цветом окрашена Победа. Убежден, что люди будут приходить и поминать тех, кто не вернулся с войны, но с радостью вспоминать День победы», - заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Часовня сложена из черного мрамора. Кажется, будто опалена огнем. Их уже 14 стоит по всей стране. От западных границ до Дальнего Востока и от северных рубежей до южных ворот России. 15-я появится осенью - в городе Каспийске, в Дагестане. Все это - масштабный проект «Молчаливое эхо войны», который реализуется по инициативе ветеранов военной контрразведки при поддержке ФСБ России.

Ветеран Великой Отечественной Василий Михайлович Онищук будто не замечает изнуряющей жары. Мальчишкой он рвался на фронт с первых дней войны. Сбежал из детдома и в 1942 году прибился к военному эшелону , приписав себе 3 года возраста.

«Был приказ - выполняли. Мне, может быть, поручали то, что взрослому не поручат. Понимали начальство. Я много раз выполнял задания контр-разведки СМЕРШ», - вспоминает Онищук.

Для СМЕРШа Курская битва стала фактически боевым крещением. Перед тем, как грянули первые выстрелы грандиозного сражения, контрразведчики провели колоссальную работу. Они смогли скрыть передвижение частей Красной армии, ввести в заблуждение фашистское командование. Один только факт. Из 250 заброшенных в наши тылы немецких диверсантов к своим вернулись только 60. Остальных раскрыли и обезвредили оперативники СМЕРШа

«Нужно показать вклад всех, кто сражался на Курской дуге: и танкистов, и артиллеристов, и саперов и тех, кто обеспечивал их безопасность. Вы можете представить, что такая большая группа диверсантов могла сделать, когда мы знаем - коммуникации центрального и брянского фронтов снабжались по считанному числу железнодорожных веток. Если бы немцы взорвали ключевые точки, а как раз туда диверсанты и направлялись, то снабжение наших войск было бы если не сорвано, то крепко затруднено», - рассказал старший научный сотрудник института военной истории академии генерального штаба Александр Зданович.

А в березовых лесах на севере Орловской области продолжают работу поисковики. Это опасно - здесь земля буквально нашпигована неразорвавшимися боеприпасами. Но они приезжают сюда снова и снова - из разных городов и областей страны. Поднимать из земли павших героев, возвращать им имена - чтобы помнили.