Почти 47 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от COVID-19

Первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили порядка 46,5 млн человек. Около 39,8 млн уже сделали вторую прививку. Об этом 10 сентября сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя – 39,8 миллиона», – сказала он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с COVID-19, которые попадают в больницы, не были вакцинированы. Он также рассказал, что у госпитализированных привитых пациентов, болезнь протекает легче, и они не попадают в реанимацию.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, российский препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V» эффективен при варианте «дельта» на 83- 94%.