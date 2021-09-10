Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма

Эффективность препарата «Спутник V» для вакцинации от COVID-19 против «дельта»-штамма варьируется пределах 83- 94%. Такой показатель значительно превышает результаты, показанные западными вакцинами, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

Микробиолог также отметил, что эффективность вакцин Pfizer и Moderna против «дельта»-варианта, «по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40 до 52%».

Ранее сообщалось, что ученые из Санкт-Петербурга в результате исследования подтвердили, что российская вакцина «Спутник V» хорошо противостоит штамму «дельта», а также эффективно защищает от тяжелой формы этой инфекции