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Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма

Майя Мусиенко
19:51 10.09.2021
По словам директора центра Гамалеи, действенность препарата составляет 83-94%.
Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма
© Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Globallookpress
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Эффективность препарата «Спутник V» для вакцинации от COVID-19 против «дельта»-штамма варьируется пределах 83- 94%. Такой показатель значительно превышает результаты, показанные западными вакцинами, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

Микробиолог также отметил, что эффективность вакцин Pfizer и Moderna против «дельта»-варианта, «по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40 до 52%».

Ранее сообщалось, что ученые из Санкт-Петербурга в результате исследования подтвердили, что российская вакцина «Спутник V» хорошо противостоит штамму «дельта», а также эффективно защищает от тяжелой формы этой инфекции

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