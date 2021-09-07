Мурашко заявил, что в больницы с COVID-19 попадают более 92% непривитых пациентов
У вакцинированных пациентов, которые попадают в госпиталь, по словам Мурашко, болезнь протекает легко и они не попадают в реанимацию.
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попадают в больницы, не были привиты. Об этом он сообщил во вторник журналистам.
Он добавил, что у вакцинированных пациентов, которые попадают в госпиталь, болезнь протекает легко и они не попадают в реанимацию.
Ранее глава Минздрава России призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса, если прививка была сделана одним из официально одобренных препаратов.