Мурашко заявил, что в больницы с COVID-19 попадают более 92% непривитых пациентов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попадают в больницы, не были привиты. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

Он добавил, что у вакцинированных пациентов, которые попадают в госпиталь, болезнь протекает легко и они не попадают в реанимацию.

Ранее глава Минздрава России призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса, если прививка была сделана одним из официально одобренных препаратов.