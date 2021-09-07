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Мурашко заявил, что в больницы с COVID-19 попадают более 92% непривитых пациентов

Кира Карон
16:21 07.09.2021
У вакцинированных пациентов, которые попадают в госпиталь, по словам Мурашко, болезнь протекает легко и они не попадают в реанимацию.
Мурашко заявил, что в больницы с COVID-19 попадают более 92% непривитых пациентов
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попадают в больницы, не были привиты. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

Он добавил, что у вакцинированных пациентов, которые попадают в госпиталь, болезнь протекает легко и они не попадают в реанимацию.

Ранее глава Минздрава России призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса, если прививка была сделана одним из официально одобренных препаратов.

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