В ДНР оценили шансы ВСУ «взять» Донецк и Луганск

Шансов взять Донецк и Луганск силой у Вооруженных сил Украины сейчас нет. Об этом заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Ворошилов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, однако Киев не хочет возможных жертв.

По словам Ворошилова, подобное заявление - не что иное, как очередная попытка Киева «строить хорошую мину при плохой игре».

«Украина не смогла сломить Донбасс в 2014 и 2015 годах, когда, по сути, здесь воевало ополчение… Сегодня у ВСУ нет ни единого шанса», - сказал он РИА Новости.

Он отметил, что Народная милиция ДНР - это хорошо обученные вооруженные силы, кроме того, не стоит забывать и о резервистах, коих тысячи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Соединенных Штатах с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер предложил привлечь Вашингтон к урегулированию конфликта в Донбассе. Байден же пообещал выделить Украине финансовую и военную помощь на сумму более 500 миллионов долларов.