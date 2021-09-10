На Украине заявили, что могут «взять» Донецк и Луганск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, однако Киев не хочет возможных жертв.

«Если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия. — Прим. ред.) могут сделать…. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» - заявил Данилов в эфире телеканала 1+1.

Вместе с тем он подчеркнул, что Киев не планирует общаться с представителями ДНР и ЛНР.

Напомним, первого сентября состоялась встреча президента США Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Украинский президент предложил привлечь Вашингтон к урегулированию конфликта в Донбассе. Байден же пообещал выделить Украине финансовую и военную помощь на сумму более 500 миллионов долларов.