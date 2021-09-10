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Спецборт с телом Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург

Анна Касаткина
13:37 10.09.2021
Министра похоронят на Северном кладбище Петербурга рядом с родителями.
Спецборт с телом Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Спецборт МЧС России с телом погибшего главы ведомства Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаслужбы.

Как пояснил собеседник, самолет Ил-76, на борту которого находится лафет с телом главы МЧС, вылетел из аэропорта Внуково. На самолете также летят близкие Зиничева.

Министра по чрезвычайным ситуациям похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга рядом с родителями. Похороны пройдут в закрытом режиме.

В Москве утром в пятницу, 10 сентября, состоялась церемония прощания с Зиничевым. Почтить его память пришли в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу. В 16.00 мск МЧС также организует акцию памяти по всей стране.

Зиничев погиб в среду, 8 сентября, под Норильском при попытке спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, упавшего с обрыва в озеро.

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