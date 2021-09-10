Песков оценил возможность создания парламента РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание союзного парламента России и Белоруссии - это вопрос на перспективу. Об этом он заявил журналистам.

«Нет, пока в настоящий момент нет. Действительно, определенные рабочие механизмы в соответствии с союзными программами будут создаваться, координационные механизмы. Ну а что касается парламента, то пока об этом речи не идет. Это вопрос на перспективу», - сказал Песков.

Напомним, что в четверг, 9 сентября, в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилят интеграцию, в перспективе не исключено формирование общего Союзного парламента двух стран.