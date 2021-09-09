Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. На встрече лидеры двух стран обсудят итоги работы по формированию Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.

Российский лидер в ходе переговоров подчеркнул, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Белоруссия готова обсудить союзные программы, а также назвал их принятие прорывом.

Президент России во время встречи заявил, что в постковидный период необходимо найти дополнительные ресурсы для развития экономики стран и повышения их конкурентоспособности. По мнению Путина, оба государства находятся на верном пути. Белорусский коллега согласился с ним.

Последняя личная встреча президентов состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. Тогда в Кремле сообщили, что лидеры выработали шаги в сферах таможни, энергетики и налогов.