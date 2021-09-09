Магучих и Ласицкене снова вместе сфотографировались после скандала на Украине

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, несмотря на недавний скандал из-за совместного фото на Украине. Новый снимок, где Магучих и Ласицкене позируют в числе других спортсменов, опубликовала на своей странице в Instagram австралийка Элинор Паттерсон.

На Олимпиаде в Токио 7 августа Магучих завоевала бронзовую медаль, Ласицкене - золотую. Позже появилась фотография, на которой две спортсменки обнимаются. Это привлекло внимание и вызвало негативную реакцию части пользователей социальных сетей и критику ряда официальных лиц. Магучих также вызывали в Минобороны для проведения беседы, так как легкоатлетка является младшим сержантом ВС Украины.

В то же время вице-президент Национального олимпийского комитета страны Игорь Лысов осудил нападки на спортсменку, заявив, что «спорт вне политики» и спортсмены должны дружить между собой. За Магучих также вступилась двукратный призер Олимпиады в Токио, украинская гребчиха Людмила Лузан.