Ласицкене прокомментировала скандал на Украине из-за фотографии с Магучих

Российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию вокруг ее фотографии с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. После фото с Олимпиады, на котором запечатлены обе спортсменки, на Украине начался скандал.

По словам спортсменки, с момента выступления она не связывалась с Магучих и не может оценить масштаб реакции, которую на Украине вызвало упомянутое фото.

«Честно сказать, я пока с ней не связывалась, потому что не совсем в курсе той реакции, которое вызвало это фото. Я не все успеваю читать, я за нашими-то олимпийцами не следила. Только вот на чествовании я всех увидела», - цитирует спортсменку РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врагами Украины» людей, которые начали в Сети травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Магучих завоевала третье место на соревнованиях по прыжкам в высоту Олимпиады. Россиянка Ласицкене заслужила золотую медаль. После выступления спортсменки сделали совместное фото.