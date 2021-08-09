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Ласицкене прокомментировала скандал на Украине из-за фотографии с Магучих

Иван Линдеманн
22:42 09.08.2021
По словам спортсменки, с момента выступления она не связывалась с Магучих и не может оценить масштаб реакции.
Ласицкене прокомментировала скандал на Украине из-за фотографии с Магучих
© Фото: Lui Siu Wai globallookpress
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Российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию вокруг ее фотографии с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. После фото с Олимпиады, на котором запечатлены обе спортсменки, на Украине начался скандал.

По словам спортсменки, с момента выступления она не связывалась с Магучих и не может оценить масштаб реакции, которую на Украине вызвало упомянутое фото.

«Честно сказать, я пока с ней не связывалась, потому что не совсем в курсе той реакции, которое вызвало это фото. Я не все успеваю читать, я за нашими-то олимпийцами не следила. Только вот на чествовании я всех увидела», - цитирует спортсменку РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врагами Украины» людей, которые начали в Сети травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Магучих завоевала третье место на соревнованиях по прыжкам в высоту Олимпиады. Россиянка Ласицкене заслужила золотую медаль. После выступления спортсменки сделали совместное фото.

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