В стране и мире Путин прибыл на прощание с Зиничевым Кира Карон Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда" Путин Читайте нас на: Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщает корреспондент «Звезды». Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Евгению Зиничеву. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика