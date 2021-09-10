Путин прибыл на прощание с Зиничевым
Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае.
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Путин
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Евгению Зиничеву.