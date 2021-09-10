Новый Aurus Lafet задействовали в церемонии прощания с главой МЧС

Автомобиль Aurus Lafet для траурных процессий впервые стал частью официальной церемонии на прощании с главой МЧС Евгением Зиничевым. Кадры с новой моделью публикует телеканал «Звезда».

Днем ранее Lafet заметили возле Красной площади. Тогда и появились предположения, что он станет основным автомобилем на прощании с Зиничевым.

Lafet - шестая модель представительских автомобилей Aurus. О расширении линейки новой моделью стало известно в конце мая, однако ее снимков не было в доступе вплоть до сегодняшнего дня.

Церемония прощания с министром по чрезвычайным ситуациям, погибшим в среду, 8 сентября, проходит в эти минуты в Национальном центре управления в кризисных ситуациях в Москве. Почтить память Зиничева приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Юрий Борисов, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МВД Владимир Колокольцев и министр финансов Антон Силуанов.