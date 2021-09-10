Борисов назвал главное достижение Зиничева на посту главы МЧС

Главе МЧС Евгению Зиничеву удалось многое сделать за тот недолгий срок, который он занимал свой пост, особенно в части переоснащения ведомства современными средствами спасения. Об этом на церемонии прощания с министром «Звезде» рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«За эти три с лишним года ему очень многое удалось сделать, особенно в части переоснащения МЧС современными средствами спасения. Я думаю, что команда, которая вокруг него, понесет этот флаг, который он нес до этой трагической гибели. Как вы понимаете, министерство уникально, особенно в нынешних климатических катаклизмах. Очень тяжелый день для всех нас. Это потеря», - сказал он.

Борисов добавил, что поступок, который стоил жизни Зиничеву, это настоящий героизм.

«Это просто геройский поступок, человек, не задумываюсь, прыгнул. Он - спасатель, он - герой», - заключил вице-премьер.

Прощание с Зиничевым, занимавшим пост министра чрезвычайных ситуаций с мая 2018 года, проходит в эти минуты в Москве. Он погиб в среду, 8 сентября, под Норильском при попытке спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, упавшего с обрыва в озеро.