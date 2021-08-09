Самолет с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву

Самолет с российскими олимпийцами, которые еще оставались в Токио, вылетел из Японии и взял курс на Москву. На Родину возвращаются мужская сборная по волейболу, женская команда по гандболу, синхронистки и художественные гимнастки, обладательница олимпийского золота по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены, пишет ТАСС.

Летняя Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Россияне на этих Играх завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. В общем зачете Россия заняла пятое место после США, Китая, Японии и Великобритании.

Стоит отметить, что на Играх в Токио наша команда получила больше золота, чем на последних ОИ 2016-го года в Рио-де-Жанейро. Тогда мы увезли домой 19 наград высшей пробы.

В Токио российская команда превзошла результат Олимпиад 2012 и 2016 годов и по общему числу медалей. После прилета во Внуково, олимпийцы направятся на Красную площадь, где запланирована их торжественная встреча.