Спорт Олимпийцы исполнили гимн на концерте на Красной площади Егор Левин Денис Мацуев и Юрий Башмет также исполнили первый концерт фортепиано с оркестром Чайковского - мелодию, звучавшую в Токио вместо гимна РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Красной площади прошло торжественное мероприятие, посвященное возвращению российских олимпийцев с ОИ-2021 в Токио. В рамках мероприятия ведущие, среди которых была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пообщались со спортсменами. Вместе с тем музыканты Денис Мацуев и Юрий Башмет исполнили первый концерт фортепиано с оркестром Чайковского - мелодию, звучавшую в Токио вместо гимна России. Присутствовавшие олимпийцы все вместе исполнили гимн России. Напомним, они завершили Олимпийские игры, завоевав 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика