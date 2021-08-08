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Олимпийцы исполнили гимн на концерте на Красной площади

Егор Левин
17:55 08.08.2021
Денис Мацуев и Юрий Башмет также исполнили первый концерт фортепиано с оркестром Чайковского - мелодию, звучавшую в Токио вместо гимна РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Красной площади прошло торжественное мероприятие, посвященное возвращению российских олимпийцев с ОИ-2021 в Токио.

В рамках мероприятия ведущие, среди которых была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пообщались со спортсменами. Вместе с тем музыканты Денис Мацуев и Юрий Башмет исполнили первый концерт фортепиано с оркестром Чайковского - мелодию, звучавшую в Токио вместо гимна России.

Присутствовавшие олимпийцы все вместе исполнили гимн России.

Напомним, они завершили Олимпийские игры, завоевав 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых).

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