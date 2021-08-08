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Олимпийские игры в Токио официально закрыты

Егор Левин
16:12 08.08.2021
В 2021 году команда из России стала пятой в общем зачете.
Олимпийские игры в Токио официально закрыты
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XXXII летние Олимпийские игры официально закрыты. Церемония состоялась на Национальном стадионе в Токио.

Знаменосцем команды из России стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Он завоевал в Токио одну из золотых медалей для своей команды.

По итогам состязаний, россияне, выступавшие как команда Олимпийского комитета России (ОКР), заполучили 71 награду, в том числе 20 золотых медалей. Это обеспечило пятое место в общем медальном зачете.

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