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Возвращение в Египет: из Москвы в Хургаду вылетел первый самолет с туристами

Ян Брацкий
06:26 09.08.2021
Российские авиакомпании будут совершать по пять рейсов в неделю по маршруту Москва - Хургада и Москва - Шарм-эль-Шейх.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На первых прямых рейсах из Москвы в Египет аншлаг. Туристы спешат на стойку регистрации, чтобы получить заветный посадочный талон одними из первых. С сегодняшнего дня Россия возобновила полеты в Хургаду и Харм-эль-Шейх. По каждому из маршрутов самолеты будут летать пять раз в неделю.

«Мы очень давно были в Египте, лет 10 назад. Решили первым рейсом полететь. Почему Египет? Красное море, оно богато рыбками, ну и дети там еще не были», - рассказала одна из отдыхающих.

Ранее Росавиция выдала восьми авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Египет. Согласно тексту документа, допуск в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выдали авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.

«Мы летим в Хургаду. Первый раз летим туда, на первом рейсе поедем отдыхать. Долго ждали, совпали отпуска и все отлично сложилось. Открыли рейсы и отпала нужда в длительных трансферах через Каир. Это очень удобно, мы летим с удовольствием», - признались еще одни туристы из Москвы.

Также сегодня стало известно, что египетский авиаперевозчик EgyptAir с 9 августа запускает прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Перевозки будут проводиться на самолетах Airbus A330-300 с вместимостью 301 пассажир.

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