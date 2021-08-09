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Россия возобновила полеты на курорты Египта

Вадим Синицын
00:55 09.08.2021
На каждом из двух маршрутов будет выполняться пять регулярных рейсов в неделю.
Россия возобновила полеты на курорты Египта
© Фото: pixabay
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Российская Федерация возобновляет полеты на курорты Египта с девятого августа. Речь идет о регулярных полетах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

На каждом из двух маршрутов будет выполняться пять регулярных рейсов в неделю. Ранее рейсы из России выполнялись только в Каир.

Ранее Росавиция выдала восьми авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Египет. Согласно тексту документа, допуск в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выдали авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.

Также сегодня стало известно, что египетский авиаперевозчик EgyptAir с 9 августа запускает прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Перевозки будут проводиться на самолетах Airbus A330-300 с вместимостью 301 пассажир.

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