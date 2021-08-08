Национальный авиаперевозчик Египта запускает прямые рейсы в Москву

Египетский авиаперевозчик EgyptAir с 9 августа запускает прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Перевозки будут проводиться на самолетах Airbus A330-300 с вместимостью 301 пассажир. Ежедневно в Хургаду будет отправляться четыре рейса, в Шарм-эш-Шейх - три.

«В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва, EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года», - цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее Росавиция выдала восьми авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Египет. Они смогут воспользоваться разрешением, если оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.