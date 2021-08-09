«Физически кислород есть?»: власти Северной Осетии обсуждали ситуацию в больнице за несколько часов до трагедии

Министерство здравоохранения республики Северная Осетия-Алания заявило о проблемах с подачей кислорода в больницу Владикавказа, где погибли 9 пациентов, незадолго до трагедии.

«Недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки. В республику прибыли специалисты из Рязани, они уже осмотрели объект и озвучили свои предложения, в ближайшее время проблема будет решена», – сказал врио главы республиканского Минздрава Сослан Тебиев на еженедельном аппаратном совещании.

В свою очередь, врио главы региона Сергей Меняйло отметил, что необходимо переводить нуждающихся в кислородной терапии пациентов в другие больницы или закупать кислородные концентраторы.

Напомним, что вечером в понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла поломка кислородной системы. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что на момент аварии в реанимации находился 71 пациент, девять из них скончались.