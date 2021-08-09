Опубликованы кадры с места трагедии в больнице во Владикавказе

Опубликованы первые кадры республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе, где в результате поломки кислородной системы погибли девять пациентов.

Инцидент произошел сегодня, 9 августа, около 18 часов. Причиной ЧП с кислородной станцией стал порыв трубы, которая находится под землей. Всего в больнице находятся 651 человек, с COVID-19 – 308, в реанимации – 67 человек, к ИВЛ были подключены 13 человек.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщали, что пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных баллонов.