Опубликованы кадры с места трагедии в больнице во Владикавказе
В результате поломки кислородной системы погибли девять человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликованы первые кадры республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе, где в результате поломки кислородной системы погибли девять пациентов.
Инцидент произошел сегодня, 9 августа, около 18 часов. Причиной ЧП с кислородной станцией стал порыв трубы, которая находится под землей. Всего в больнице находятся 651 человек, с COVID-19 – 308, в реанимации – 67 человек, к ИВЛ были подключены 13 человек.
На месте происшествия ведутся восстановительные работы.
Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщали, что пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных баллонов.