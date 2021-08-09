В стране и мире Во всех больницах Северной Осетии со вторника обеспечат резервную подачу кислорода Иван Линдеманн В результате ЧП в больнице во Владикавказе скончались 9 пациентов. © Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress Читайте нас на: Все больницы Северной Осетии будут обеспечены кислородными станциями. Об этом заявил врио главы региона Сергей Меняло. «Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим», - сказал он. В результате ЧП скончались 9 пациентов. Причиной инцидента с кислородной станцией стал порыв трубы, которая находится под землей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика